Escassez de água em Carrazeda de Ansiães pode levar a cortes à noite

RTP

Foi conhecida a possibilidade de corte de água à população, durante a noite, na região do nordeste transmontano. Uma solução de último recurso assumida pela Câmara de Carrazeda de Ansiães, no distrito de Bragança.

Medidas adotadas pela autarquia de Carrazeda de Ansiães, onde, em caso de extrema necessidade, pode mesmo avançar o corte no abastecimento de água à população durante a noite, devido à seca extrema.



Nesta altura, 96 por cento do país está em situação de seca extrema e severa, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.