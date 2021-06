Escola Verde com aulas ao ar livre

A Escola Verde é um espaço no exterior adaptado para receber alunos e professores que queiram ensinar e aprender num contacto mais próximo com a natureza. É uma ideia vencedora de um Concurso de Escolas do ano passado da Escola Raiz, de alunos do 2ºciclo.



A partir de agora todos os professores das várias escolas da Freguesia de Belém que queiram fazê-lo poderão reservar a sala da Escola Verde e lecionar as suas aulas espaço verde entre tantos prédios. O que cai bem depois de tanto confinamento. A repórter Arlinda Brandão já lá foi e mostra-nos como é.