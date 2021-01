Escolas de Mêda e Fornos de Algodres retomam aulas presenciais

Em comunicado divulgado hoje, nas redes sociais, o presidente do Agrupamento de Escolas de Mêda, Luís Filipe Lopes, salienta que, na segunda-feira, naquele Agrupamento, serão "retomadas as atividades letivas presenciais em todos os ciclos de ensino".

O responsável refere que "os membros da comunidade educativa que se encontrem em isolamento decretado pelas autoridades de saúde devem permanecer em casa até ao final do período de tempo que lhes foi comunicado, informando a escola, o professor titular ou o diretor de turma desse facto".

Já os membros da comunidade educativa que se encontrem doentes por infeção pelo coronavírus "devem seguir as instruções das autoridades de saúde e apresentar documento da alta médica no regresso à escola", segundo Luís Filipe Lopes.

O diretor do Agrupamento de Escolas de Fornos de Algodres, Artur Oliveira, informa, em comunicado publicado na página oficial da internet, que, na terça-feira, "serão retomadas as atividades letivas em ensino presencial nos diferentes estabelecimentos de ensino do Agrupamento de Escolas de Fornos de Algodres, nos horários e modalidades de transporte habituais, com exceção dos alunos que se encontram em isolamento profilático".

A suspensão das aulas presenciais nas escolas dos concelhos de Fornos de Algodres e de Mêda, no distrito da Guarda, durante duas semanas, foi uma medida preventiva e de mitigação do vírus da covid-19.

