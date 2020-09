Está dominado o grande incêndio que começou em Oliveira de Frades

Dois dias depois do início deste fogo, que começou em Oliveira de Frades, distrito de Viseu e que se estendeu aos municípios de Águeda e Sever do Vouga, o avanço das chamas foi travado, esta manhã, pelos mais de 740 operacionais no terreno.