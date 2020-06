Estação Salva-vidas da Ericeira auxilia embarcação à deriva com sete pessoas junto à praia da Calada em Mafra

O alerta foi recebido via Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC-Lisboa), pelas 09h10, dando conta de que se encontrava uma embarcação de recreio à deriva, devido a avaria no sistema de propulsão, em frente à praia da Calada, tendo o Capitão do Porto de Cascais ativado a embarcação da Estação Salva-vidas da Ericeira, que se deslocou, de imediato, para o local.



Quando chegou ao local, a embarcação da Estação Salva-vidas procedeu ao reboque da embarcação de recreio, que entrou no porto da Ericeira pelas 10h36, onde aguardavam os Agentes do Posto da Polícia Marítima da Ericeira, que tomaram conta da ocorrência.



As sete pessoas a bordo da embarcação de recreio encontravam-se bem, não tendo sido necessário receber assistência médica, como relatou à Antena 1, Nádia Rijo, porta-voz da Autoridade Marítima.