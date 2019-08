Estado confirma maior procura por Ensino superior

Rafael Marchante - Reuters

O número de candidatos à primeira fase de acesso ao ensino superior aumentou 3,4 por cento e foram registadas perto de 51 mil e 300 inscrições.



Um aumento de cerca de 1600 candidatos em comparação com o ano passado.



Manuel Heitor fala de um sinal positivo e entrevistado esta manhã pela Antena 1, o ministro diz que há cada vez mais a ideia de que a universidade é uma mais valia.



Os resultados da primeira fase do concurso e acesso ao Ensino Superior vão ser conhecidos no início de setembro.