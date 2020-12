Estado de Emergência. Presidente da República propõe Estado de Emergência até 7 de janeiro

No projeto de decreto que renova o estado de emergência, Marcelo Rebelo de Sousa dá já indicação de que as medidas se vão manter durante um mês, também para permitir que o governo anuncie já o que vai acontecer durante o natal e o ano novo.



Nesta segunda renovação do Estado de Emergência, as restrições mantêm-se iguais às que estão atualmente em vigor.