Estado pode assumir posição no capital dos CTT

Declarações prestadas pelo secretário de Estado Adjunto e das Comunicações, Alberto Souto de Miranda durante o encerramento do 29.º congresso das Comunicações.



Alberto Souto de Miranda lembrou que 2020 será o ano do novo contrato de concessão do serviço universal postal.



O secretário de Estado Adjunto e das Comunicações, citado pela agência Lusa, disse ainda que a presença do Estado nos CTT está na agenda política mediática, mas não é necessariamente a única maneira do Estado acautelar interesses públicos relevantes.