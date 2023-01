Estado sem conseguir contratar helicópteros para combate a incêndios

O Estado ainda não conseguiu contratar helicópteros para o combate aos incêndios deste ano. O ministro da Administração Interna revelou que as propostas apresentadas foram excluídas porque estavam acima do preço máximo proposto. José Luís Carneiro disse ter garantias do Ministério da Defesa de que os meios aéreos estarão disponíveis no momento oportuno.