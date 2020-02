Estivadores. BE considera que "cabe ao Governo intervir para parar esta escalada"

Foto: Rafael Marchante - Reuters

O Bloco de Esquerda entende que o Governo tem de travar aquilo que está a acontecer com os trabalhadores do Porto de Lisboa. Na quinta-feira, a Associação de Empresas de Trabalho Portuário de Lisboa anunciou que vai pedir a insolvência face à situação financeira em que se encontra, reafirmando que não consegue cumprir os acordos celebrados com os trabalhadores em 2018.