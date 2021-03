Estrada Nacional 118 reaberta depois de acidente com quatro feridos na zona de Benavente

O alerta para o acidente, que ocorreu junto à localidade de Várzea de Samora, concelho de Benavente, foi dado às 07:09.

No acidente, que aconteceu na estrada que faz a ligação entre Montijo, no distrito de Setúbal, e Alpalhão, em Portalegre, colidiram dois veículos ligeiros, tendo um dos feridos sido transportado, num helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), para o Hospital de São José, em Lisboa, disse à Lusa uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

As outras vítimas foram transportadas para o Hospital de Vila Franca de Xira, tendo estado no local duas ambulâncias do Hospital de Santarém e do Hospital de Vila Franca de Xira, e os Bombeiros de Benavente, Samora Correia e Santarém.

No local estiveram 37 operacionais, com o apoio de 13 veículos e um meio aéreo.