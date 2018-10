Estudantes da Covilhã antecipam latada devido à greve dos enfermeiros

Lusa11 Out, 2018, 16:00 | País

"Tendo em conta que existe uma paralisação nacional dos enfermeiros, entendeu-se que não estavam reunidas todas as condições de segurança e de eventual assistência clínica para que a latada se pudesse realizar à quarta-feira", afirmou Afonso Gomes, presidente da Associação Académica desta instituição de ensino superior da Covilhã, distrito de Castelo Branco.

Deste modo, o tradicional desfile dos alunos pelas ruas da cidade, que se insere nas atividades de receção ao caloiro e que normalmente se realiza à quarta-feira, este ano sairá à rua na segunda-feira, dia 15.

O representante dos alunos frisa que a decisão foi tomada dentro do planeamento com as entidades de segurança e de socorro da cidade e tendo em conta que no dia da latada há efetivamente uma maior afluência ao serviço de urgência do Centro de Hospitalar da Cova da Beira.

"Não temos o registo de quantas pessoas é que costumam ser assistidas neste dia, mas sabemos que o volume é grande e não podemos correr o risco de não estarem reunidas as condições necessárias".

Lembrando que todos os anos participam na latada milhares de pessoas, Afonso Gomes ressalvou que o planeamento do evento tem vindo a melhorar e que envolve entidades como Proteção Civil, os Bombeiros, o Centro Hospitalar da Cova da Beira e a Cruz Vermelha, Centro de Saúde e PSP, de modo a que estejam reunidas todas as condições de segurança, socorro e cuidados de saúde.

Segundo especificou, estarão colocados quatro postos de socorro ao longo do percurso e também haverá três viaturas do INEM preposicionadas para encaminharem as pessoas que precisem de assistência hospitalar.

As atividades da semana da receção do caloiro na Covilhã são organizadas pela AAUBI e, este ano, decorrem entre os dias 14 e 21 e contam ainda com a tradicional serenata, vários concertos e animação musical.