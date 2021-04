Estudo Presidenciais. Marcelo Rebelo de Sousa reuniu a preferência dos mais pobres e menos instruídos

A conclusão é de um estudo da Universidade Católica, com base na sondagem à boca das urnas, feita no dia das eleições.



Essa análise revela ainda que, apesar de André Ventura ter conquistado terreno no Alentejo, a CDU não perdeu força nesse território.