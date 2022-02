Estudo. Risco de internamento com a variante Ómicron é 75% inferior

, lê-se na nota de imprensa enviada às redações. estudo em causa mostra também que as





Este estudo foi realizado em pessoas residentes em Portugal durante o mês de dezembro e veio mostrar "resultados encorajadores que suportam os achados de estudos semelhantes realizados em outros países".

Mais informa que o estudo foi levado a cabo pela Direção-Geral da Saúde e o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, com a colaboração dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), laboratórios Unilabs, Cruz Vermelha Portuguesa e o Algarve Biomedical Center.





O comunicado destaca, no entanto, outros perigos que a Ómicron acarreta, notando que esta variante "está associada a maior capacidade de escapar parcialmente à proteção do esquema vacinal completo e a uma elevada transmissibilidade, traduzida num maior número absoluto de casos, pelo que mesmo com redução de gravidade, pode existir risco de sobrecarga do sistema de saúde".





Assim, a Direção-Geral da Saúde continua a recomendar a vacinação de reforço e a testagem regular "de forma a manter os efeitos da pandemia no sistema de saúde controlados".