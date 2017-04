Europeus querem intervenção mais firme da Europa

Foto: Fabrizio Bensch - Reuters

Por outro lado, a maioria dos portugueses (80 por cento) considera insuficientes as ações da União Europeia no combate ao desemprego.



Insatisfeitos com a capacidade de intervenção da União Europeia, os portugueses definem o combate ao terrorismo com a ação prioritária a desenvolver logo a seguir ao combate ao desemprego.