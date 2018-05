Partilhar o artigo Eutanásia. Bastonário rejeita referendo interno e mudanças no código dos médicos Imprimir o artigo Eutanásia. Bastonário rejeita referendo interno e mudanças no código dos médicos Enviar por email o artigo Eutanásia. Bastonário rejeita referendo interno e mudanças no código dos médicos Aumentar a fonte do artigo Eutanásia. Bastonário rejeita referendo interno e mudanças no código dos médicos Diminuir a fonte do artigo Eutanásia. Bastonário rejeita referendo interno e mudanças no código dos médicos Ouvir o artigo Eutanásia. Bastonário rejeita referendo interno e mudanças no código dos médicos