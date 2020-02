Eutanásia. Líder do CDS contra poderes excessivos para os médicos

O CDS organizou um colóquio sobre o tema e os intervenientes lembraram que no Canadá onde foi autorizada a eutanásia esperava-se que por ano surgissem uma centena de práticas de eutanasiados e no final foram cinco mil casos em 2019.



Na Holanda a eutanásia incide também sobre crianças, doentes mentais e doentes com depressão.



Casos lembrados neste colóquio onde o presidente do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, afirmou que os cinco projetos de lei dão mais poder aos profissionais de saúde do que a um juiz.



Esta quinta-feira há debate, no parlamento, dos projetos de lei para a despenalização da morte assistida, do Bloco de Esquerda, Partido Socialista, Partido Animais e Natureza, Partido Ecologista “Os Verdes” e Iniciativa Liberal, que preveem essa possibilidade sob várias condições.