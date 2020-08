Ex-governante do PSD acusado de tráfico de influência e de prevaricação

O antigo deputado do PSD foi acusado de tráfico de influência e de prevaricação.



Foi o processo de licenciamento de três pisos que esteve na base da acusação. Em causa, a construção do Hospital de São Martinho, em Valongo.



Diz o Ministério Público que Agostinho Branquinho aceitou ajudar o promotor do investimento, a troco de uma quantia em dinheiro: 225 mil euros.



O objetivo era influenciar a decisão da autarquia para que a construção do edifício pudesse ultrapassar os limites impostos pelo Plano Diretor Municipal.



O que é certo é que a obra avançou e foram construídos mais três pisos do que era permitido.