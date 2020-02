Ex-presidente da Raríssimas reclama 147 mil euros por "despedimento ilegal"

De acordo com o Público, Paula Brito e Costa exige 147 mil euros à associação por considerar ilegal a exoneração como diretora-geral da casa dos Marcos.



Mas como a Raríssimas já tinha processado a ex-presidente noutro tribunal, exigindo a devolução de 384 mil euros, o início do julgamento foi suspenso, ficando à espera da transferência do processo.



Paula Brito e Costa foi afastada da presidência da Raríssimas em 2017 depois de denúncias por alegada gestão danosa.