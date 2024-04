Executivo quer promover português como língua oficial da ONU até 2030

No capítulo intitulado "Um país global e humanista" do Programa do XXIV Governo Constitucional, o executivo afirma assumir "convicta e ambiciosamente os quatro eixos essenciais" da política externa portuguesa: "empenho ativo na construção europeia, aprofundamento e robustecimento do espaço lusófono, intensificação da cooperação transatlântica e defesa do multilateralismo".

Na ONU, o Governo compromete-se a "promover a candidatura da língua portuguesa como Língua Oficial da ONU, no horizonte até 2030" -- um desiderato da diplomacia portuguesa e dos restantes países lusófonos, também defendido no seio da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Sobre conflitos em curso, o programa afirma que Portugal, "no quadro da União Europeia e da NATO, apoiará a Ucrânia, a nível humanitário, político, financeiro e militar, na defesa contra a agressão da Federação Russa, nos planos e esforços de reconstrução e no processo de alargamento da UE em curso".

O processo de adesão à UE, que inclui ainda a Moldova, os Balcãs Ocidentais e a Geórgia, "deverá ser precedido de uma reforma da arquitetura institucional e financeira da União para assegurar a eficácia da sua ação", refere o programa sobre a Política Externa, tutelada pelo ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel.

Quanto à guerra no Médio Oriente, "Portugal lutará pela adoção da solução dos dois Estados, reconhecendo a Israel o direito à legítima defesa contra o terrorismo, reclamando a libertação de todos os reféns e advogando o estrito respeito pelas regras de direito humanitário internacional, defendendo um cessar-fogo que faculte a ajuda humanitária e o estabelecimento de negociações com vista a uma paz duradoura, que passará pela autodeterminação do povo palestiniano".

O Governo não se compromete explicitamente a reconhecer já o Estado palestiniano, numa altura em que o chefe do executivo espanhol, Pedro Sánchez, lidera um movimento no âmbito dos 27 para este passo - que pretende abordar com o primeiro-ministro português, na próxima segunda-feira em Madrid, na primeira visita oficial ao estrangeiro desde que tomou posse.

"Promover as candidaturas de portugueses a cargos nas organizações internacionais e valorizar e apoiar as suas respetivas progressões de carreiras", refere ainda o documento.

Sobre uma eventual candidatura do ex-primeiro-ministro António Costa à presidência do Conselho Europeu, o ministro Paulo Rangel adiantou na semana passada que o Governo português não se vai opor à possibilidade de este vir a ocupar um cargo nas instituições europeias.

O Programa do Governo da Aliança Democrática (AD) foi aprovado hoje, na véspera de dois dias de debate no parlamento, na quinta-feira e sexta-feira.

O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, afirmou que o documento tem como base o programa eleitoral da AD, mas incorpora mais de 60 medidas que coincidem com as de outros partidos.