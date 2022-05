Exercício físico ajuda à recuperação na ala pediátrica do Hospital S. João

"Movimentar para o bem-estar" é novo programa da Fundação Infantil Ronald McDonald que promove a prática de exercício físico em crianças e adolescentes em internamento hospitalar. Arrancou no início do mês e uma vez por semana põe a ala pediátrica do Hospital de S. João a mexer.