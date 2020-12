Exército. Jovem transexual passou em todas as provas mas acabou por ser dado como inapto

Um jovem transexual passou em todas as provas de candidatura ao exercito mas foi recusado por falta de hormonas sexuais masculinas. O exercito refere que as tabelas de inaptidão que forma aplicadas estão a ser revistas mas associação ILGA já pediu uma audiência com o ministro da Defesa para avaliar este caso de discriminação.