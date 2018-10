Exército. Possíveis sucessores de Rovisco Duarte chamados a audições

RTP18 Out, 2018, 08:59 / atualizado em 18 Out, 2018, 09:41 | País

Num comunicado com a chancela do Ministério da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho adianta que encetou “procedimentos adequados” para render o general Rovisco Duarte à frente do Estado-Maior do Exército.



A Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas estabelece que cabe ao Presidente da República a nomeação e a exoneração dos chefes de Estado-Maior, após proposta do Governo.

Diana Palma Duarte, Sandra Felgueiras, Carlos Felgueiras e Sousa - RTP



“Circunstâncias políticas”

Chefe do Estado-Maior do Exército desde 15 de abril de 2016, deveria concluir o mandato em abril de 2019. Rovisco Duarte endereçou uma mensagem interna a civis e militares ao serviço do Exército, na qual sublinhou que o pedido de demissão foi ditado por “circunstâncias políticas”. Rovisco Duarte, escolhido por Azeredo Lopes, sucedeu a Carlos Jerónimo, que se demitiu por causa de uma controvérsia em torno da direção do Colégio Militar – uma alegada discriminação de orientação sexual.

Rovisco Duarte estava debaixo de contestação desde o furto em Tancos, noticiado no final de junho de 2017, e depois de ter exonerado renomeado cinco coronéis no quadro da investigação interna. Decisão que levou à demissão dos generais do Exército Antunes Calçada e António Menezes.





c/ Lusa



As audições dos potenciais sucessores, antes da nomeação do Chefe do Estado-Maior do Exército, são enquadradas pela Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas. A nomeação é precedida “da audição, através do Ministro da Defesa Nacional, do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas”, almirante Silva Ribeiro, que, por sua vez, ausculta previamente o Conselho Superior do ramo.São potenciais sucessores os tenentes-generais Guerra Pereira, comandante das Forças Terrestres e ex-chefe de gabinete do anterior Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, Fonseca e Costa, comandante do Pessoal, Cóias Ferreira, comandante da Logística, o vice-Chefe do Estado-Maior do Exército Campos Serafino.Outros possíveis sucessores são Rui Clero, general do Exército e comandante-operacional da Guarda Nacional Republicana, e os generais Nunes da Fonseca e Luís Miguel, igualmente na GNR.Rovisco Duarte apresentou na quarta-feira a carta de resignação a Marcelo Rebelo de Sousa, que por sua vez a submeteu ao Executivo.O general escreve que, quando assumiu o cargo, “sabia que ia ser uma campanha dura”, para acrescentar que “a realidade assim o provou”: em assuntos de natureza operacional, “no diálogo institucional com os diferentes atores” e “na resolução dos problemas inopinados e graves que foram surgindo”.Na mensagem, Rovisco Duarte não faz qualquer referência ao caso do furto e da recuperação do material de guerra dos Paióis Nacionais de Tancos, que desembocou na substituição de Azeredo Lopes no Ministério da Defesa.“Comandar é uma grande honra e um desafio único, que exige a todos os que têm o privilégio de o exercer total entrega e dedicação. Mas, ser comandado, visando o cumprimento da missão, não o é menos”, enfatiza.O general vinca ainda que fez “sentir permanentemente, nos diferentes níveis institucionais e circunstâncias, a necessidade de ser dada satisfação aos seus anseios pessoais, profissionais e familiares”.