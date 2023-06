Exploração de imigrantes e captura ilegal de bivalves. Detidos enfrentam interrogatório

, primeiro dia da operação que teve lugar nos concelhos de Alcochete e do Montijo.A Autoridade Marítima Nacional fez saber na quinta-feira que. As autoridades apreenderam ainda

A operação envolveu a Polícia Marítima e elementos da PSP, do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, do Serviço de Informação e Segurança, da Autoridade Tributária, da ASAE e congéneres europeias, além da Europol.



Durante a tarde de quinta-feira, dezenas de imigrantes retornaram ao local de onde haviam sido, na véspera, retirados.“Nós temos mais de 80 imigrantes que foram detetados pelas autoridades policiais e que foram acolhidos, temporariamente, num centro de acolhimento temporário, diria mesmo muito temporário, no Pavilhão Desportivo dos Bombeiros Voluntários do Montijo”, afirmou Nuno Canta, admitindo que“Estamos a aguardar pela intervenção da Segurança Social para que encontrem soluções para as pessoas que estão temporariamente alojadas no Pavilhão Desportivo dos Bombeiros Voluntários do Montijo”, indicava na quinta-feira o autarca.Para o gimnodesportivo do Samouco foram transportadas mais de 80 pessoas. O autarca Fernando Pinto revelou que a Câmara desconhecia a operação, pelo que foi confrontada com a necessidade urgente de encontrar soluções de acolhimento –“As pessoas estão a ser tratadas com dignidade dentro do que é possível fazer por parte do município”, apontou o presidente da Câmara de Alcochete.

c/ Lusa