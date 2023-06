MAI afirma que país deve "sentir conforto" com ações das autoridades

Foto: António Pedro Santos - Lusa

Sobre os casos dos migrantes e tráfico humano na região do Samouco, José Luís Carneiro afirmou que as investigações em curso são da responsabilidade do Ministério Público, em cooperação com outras entidades. Segundo o ministro da Administração Interna, está a decorrer um processo de transição na regulação das fronteiras e a sociedade pode estar confortável com as ações para "combater comportamentos de natureza criminal".