Explosão em prédio do centro de Lisboa causou cinco feridos

O alerta foi dado ao início da manhã deste domingo. Para o local foram enviados os Sapadores de Lisboa e meios do INEM.As primeiras imagens – de vídeo amador – captadas nas proximidades do local da explosão mostram uma coluna de fumo negro.“A indicação que temos é que no edifício viviam nove pessoas. Dessas nove pessoas, há duas que já foram contactadas, não estavam no edifício. A priori, tudo indica que há cinco pessoas feridas, só nos falta confirmar se são pessoas do edifício ou pessoas que estavam a passar. Neste sentido, temos aqui a suspeita de que faltam duas pessoas. Vamos avançar com a equipa cinotécnica do Regimento de Sapadores Bombeiros”, afirmou o edil.Os cinco feridos foram transportados para o Hospital de São José. Um dos feridos está em estado grave.(em atualização)