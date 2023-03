Explosão na base militar de Santa Margarida provoca um morto e cinco feridos

(em atualização)







O comandante sub-regional do Médio Tejo David Lobato confirmou à RTP que há registo de pelo menos uma vítima mortal, dois feridos graves e três feridos ligeiros. O acidente ocorreu na sequência de um exercício militar, adiantou ainda.







No local estavam duas viaturas médicas e um helicóptero do INEM que fez o transporte das duas vítimas graves. Três dos feridos foram para o hospital de Abrantes e outros dois feridos para o hospital de Coimbra.









Em comunicado, o Exército confirma um "incidente grave" no campo militar de Santa Margarida esta quinta-feira pelas 16h40.







O acidente ocorreu no decorrer de uma operação de "desativação de engenhos explosivos". A equipa de desativação de engenhos explosivos do Regimento de Engenharia Nº1 tinha sido destaca para a "destruição, no local, de munições e explosivos e foguetes".







O Exército acrescenta que a Polícia Judiciária Militar já tomou conta da ocorrência e foi entretanto aberto um "processo de averiguações". Foi também ativada uma equipa de apoio psicológico do Exército.







Em declarações à RTP, o presidente da República disse estar a acompanhar "a par e passo" a evolução dos estado dos cinco feridos após a explosão na base militar de Santa Margarida. Enviou também as condolências à família do militar que acabou por morrer.







Sublinha que esta era uma equipa "muito especializada e muito competente" numa operação "comum". "Infelizmente neste caso houve vítimas", lamentou.



Marcelo Rebelo de Sousa

Após este acidente, o chefe de Estado decidiu adiar a reunião do Conselho Superior de Defesa Nacional que estava marcada para sexta-feira ao início da tarde.





"Este é um momento de pesar para o Exército português e para as Forças Armadas portuguesas, não é o melhor momento para uma reunião do Conselho Superior de Defesa Nacional", acrescentou.





Antes, numa nota publicada na página da Presidência da República, confirma-se que o chefe de Estado e Comandante Supremo das Forças Armadas "acabou de ter conhecimento do grave acidente ocorrido, esta tarde, no campo militar de Santa Margarida".









Marcelo Rebelo de Sousa "já falou com a Ministra da Defesa Nacional e com o General Chefe do Estado-Maior do Exército, acompanhando solidariamente as vítimas desse acidente e seus familiares, enquanto decorrem as operações a cargo das entidades competentes", lê-se ainda na nota publicada na página da Presidência.





Em nota enviada à comunicação social, o Ministério da Defesa Nacional "lamenta a morte de um militar do Exército" que ocorreu "no âmbito de uma ação planeada de desativação de engenhos explosivos".





O Ministério liderado por Helena Carreiras deixa "sentidas condolências" à família da vítima mortal e deseja a "rápida recuperação" dos cinco feridos que resultaram deste acidente.







"Aos camaradas dos militares envolvidos neste incidente endereça também uma palavra de solidariedade", acrescenta ainda.