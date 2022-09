Fabrico e venda ilegal de bebidas alcoólicas julgados em Aveiro

O processo envolve 20 arguidos - 17 pessoas singulares e três empresas – que estão acusados pela prática de crimes de introdução fraudulenta no consumo qualificado, fraude fiscal, fraude fiscal qualificada, detenção de arma proibida, crime contra a genuinidade, qualidade ou composição de géneros alimentícios e aditivos alimentares.Os factos prendem-se com o fabrico de álcool e de bebidas alcoólicas e a sua colocação no consumo à margem do controlo e fiscalização das autoridades.Com esta prática, que durou entre 2011 e 2014, os arguidos evitavam o pagamento dos impostos devidos, designadamente do Imposto sobre o Álcool e Bebidas Alcoólicas (IABA) e do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA).