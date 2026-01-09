Falhas no socorro. Presidente da República considera que "falta esclarecer vários pontos"

O presidente da República considera que “falta esclarecer vários pontos” em relação às três mortes registadas esta semana relacionadas com atrasos no socorro do INEM, nomeadamente a rapidez de resposta, a coordenação entre INEM e bombeiros e a questão das macas.“Há problemas do setor que têm de ser resolvidos”, salientou Marcelo Rebelo de Sousa em declarações à RTP à margem da cerimónia da entrega de prémios Gazeta, em Cascais, esta sexta-feira.Na quinta-feira, Marcelo já tinha pedido explicações sobre as mortes relacionadas com atrasos no INEM, acrescentando que uma eventual decisão sobre a continuidade da ministra da Saúde só será tomada após as eleições presidenciais.Desde a passada terça-feira, três pessoas morreram por atrasos na assistência do Instituto Nacional de Emergência Médica. Os óbitos foram registados no Seixal, Quinta do Conde e Tavira.O INEM diz que o problema não é falta de ambulâncias mas sim as macas que ficam retidas nos hospitais. No entanto, o diretor executivo do SNS, Álvaro Almeida, já veio rejeitar que haja falta de macas nos hospitais e garante que o SNS “está a responder melhor do que no passado”.