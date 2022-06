Falta de médicos. Urgências de obstetrícia fechadas em vários pontos do país

Este domingo, todas as urgências de obstetrícia da margem sul estão fechadas e não recebem grávidas. O problema deve-se à falta de médicos nos quadros dos hospitais e ao facto de os médicos tarefeiros terem marcado férias a coincidir com o fim de semana prolongado. Mas a falta de clínicos e a rutura de serviços de urgência estende-se a outros hospitais do país.