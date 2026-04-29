Falta de meios humanos e milhares de processos atrofiam Câmara da Marinha Grande

O presidente da Câmara da Marinha Grande concorda com o ministro da Coesão Territorial quando diz que as câmaras do centro do país não têm capacidade necessária - meios humanos - para despachar tantos pedidos de ajuda recebidos. Uma falta de capacidade que se deve ao "empurrar" para cima das autarquias a responsabilidade de ligar com mais de 20 mil processos sem meios.





O autarca Paulo Vicente diz mesmo que este é apenas uma de muitas questões que colocam muitos problemas às câmaras, impossibilitado o despacho atempadamente das solicitações e ajudas e devolve ao Governo a responsabilidade por atrasos tão grandes.





Ontem o ministro Castro Almeida, na RTP, adiantou que só uma em cada três candidaturas às ajudas do Estado já receberam o dinheiro devido.





Refere mesmo que a administração central criou um circuito, para estes processos, que sobrecarrega e penaliza as autarquias.O presidente da câmara da Marinha Grande retrata uma autarquia esmagada pelo volume de trabalho, lembrando que os técnicos camarários também têm de ir ao terreno para fazer a recuperação dos danos que a tempestade provocou, atrofiando o trabalho mais burocrático.O ministro da Coesão contudo deu um horizonte de dois meses - até ao final de junho para o processo estar concluído.