Falta de profissionais farmacêuticos está a colocar doentes em risco

Ana Paula Martins deu os exemplos do Alentejo onde as farmácias deixaram de produzir medicamentos para o cancro obrigando, assim, os doentes a deslocar-se centenas de quilómetros para garantir os tratamentos.



"Há ruturas em vários pontos do país" e os profissionais não conseguem "responder com segurança ao que lhes é pedido", afirmou a bastonária.



A bastonária fala ainda da rotatividade dos serviços em Lisboa e Porto, e ainda do caso do serviço de Gaia onde a diretora se demitiu por não conseguir garantir a segurança na assistência aos doentes.