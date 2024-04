Faltam distribuir 10 mil tablets aos alunos de português no estrangeiro

Segundo o secretário de Estado,. José Cesário questiona também o tipo de software escolhido, colocando a possibilidade de o mesmo não estar adaptado às necessidades dos alunos e ter sido essa a razão pela qual a distribuição parou. Agora quer identificar o problema, promete dialogar com as coordenações de ensino e resolver a situaçao já.No mesmo sentido, José Cesário questiona como é que foi aplicado o dinheiro da reforma consular porque apesar de terem sido gastos 50 milhões de euros do PRR, os consulados estão a funcionar ainda pior. O secretário de Estado fala num problema de organização.

Permanências consulares vão duplicar e agendamento híbrido vai voltar

regresso do agendamento hibrido. Ou seja para além das marcações on line, volta a ser possível fazer agendamentos por telefone e email. duplicar as permanências consulares ao longo do ano.

José Cesário aponta a gestão consular como prioridade imediata e a primeira medida a avançar será o. Ou seja para além das marcações on line, volta a ser possível fazer agendamentos por telefone eOutro objetivo é

De resto os postos que existem vão manter-se, incluindo a abertura de Andorra. Os concursos para a colocação de 108 funcionários consulares também se mantem. Os call centers são para pensar numa logica de proximidade com os locais e não a funcionar a partir de Portugal como acontece com o call center de Alfândega da Fé que serve Paris.

O secretário de Estado diz que tem dinheiro para fazer estas reformas imediatas.

Mais dinheiro para as associações

Nesta entrevista o secretário de Estado revelou ainda que vai homologar o concurso de um milhão de euros a atribuir ao movimento associativo da diáspora que vinha do anterior Executivo mas que ficou parado e que em seguida vai alterar o regulamento para que possa pelo menos dois concursos por ano para apoiar o movimento associativo português no estrangeiro que, segundo confirma, está nalguns casos a passar por grandes dificuldades. Outra medida que avança desde já e antes do verão é a formação de dirigentes associativos.

Órgãos de Comunicação vai ter mais um concurso este ano para apoios financeiros



No mesmo se passa com os apoios do Estado aos Órgãos de Comunicação Social portugueses no estrangeiro. José Cesário anunciou que vai fechar o concurso em curso e tentar abrir ainda um outro este ano.Neste entrevista o secretário de Estado das Comunidades revela que apesar do programa do governo prever o fim da propina no ensino do português no estrangeiro a sua intenção é propor o fim da propina já no próximo orçamento.. Em todo o caso, segundo adiantou, terá sempre de ser mais favorável em termos fiscais.Sobre o Conselho das Comunidades, o secretário de Estado acredita que pode estar em condições de convocar o plenário do conselho mundial no final de setembro início de outubro., bem como no âmbito das exigências que decorrem da nova lei do Conselho das Comunidades em matéria de consulta do Governo. Desde já esta semana vai enviar para cada um dos conselheiros um pedido de contributo sobre a gestão consular.