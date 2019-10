Faltam recursos para cumprir objetivos na Base de Monte Real

Foto| EMFA.pt/DR

Apesar das dificuldades, será cumprido este ano o mesmo número de horas de voo de 2018 - 260 horas abaixo do necessário para ter todos pilotos qualificados.





No último ano saíram cinco por cento dos recursos humanos e nos últimos cinco foram 17 por cento, afirmou o comandante da Base Aérea n.º 5.



“Nesta altura era impossível cumprir prazos com a Roménia na alienação dos 12 aviões”. Palavras do comandante durante a cerimónia do 60.º aniversário da Base Aérea n.º 5, com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do ministro da Defesa, João Gomes Cravinho.