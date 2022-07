Farmacêuticos do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra apresentam escusa de responsabilidade

Mais de meia centena de farmacêuticos do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra pediram esta terça-feira escusa de responsabilidade. Os enfermeiros queixam-se da falta de condições para trabalhar, em termos de recursos humanos e materiais. Estão em causa, denunciam os profissionais, a qualidade do serviço e a segurança dos utentes.