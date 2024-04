Esta manhã, algumas centenas de jovens estudantes, do Agrupamento de Escolas João de Deus, vestiram-se a rigor com as cores de abril, branco, verde e vermelho, e desfilaram pelas ruas da cidade de Faro para celebrar os 50 anos do 25 de Abril.

Entre eles, estavam professores e cidadãos mais velhos que aproveitaram para recordar o dia em que Portugal recebeu a democracia e a liberdade.