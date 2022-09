Farol do Bugio tenta resistir a "ventos e marés"

Entre 1997 e 2001, através da Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, decorreram obras que permitiram a este local ficar mais robusto, através do enrocamento do forte, do restauro das cantarias de pedra, das alvenarias e das muralhas, tendo sido ainda construído um molhe circular e um novo cais de acostagem. A parte mais protegida das ondas e das tempestades é a única que ainda mantém a pedra original.A Antena 1 tentou perceber qual em rigor é o estado em que está o Farol que foi construído a partir do Forte de São Lourenço do Bugio mandado edificar no século XVI para a defesa do litoral português em geral, e do porto de Lisboa, em particular. Mais tarde foi aqui instalado este que é um dos seis faróis mandados contruir pelo Marquês de Pombal.A Direção Geral de Faróis remete informações para a Direção Geral do Património Cultural que por sua vez nos remete de volta para a Direção-Geral da Autoridade Marítima Nacional/Direção de Faróis.Durante a visita quisemos apurar em concreto o estado em que se encontra nesta altura a Torre ou Farol do Bugio. A Direção Geral da Autoridade Marítima Nacional/Direção de Faróis não quis avançar informações detalhadas remetendo a Direção Geral do Património Cultural.