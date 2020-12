Fecho Refinaria Matosinhos. PS quer ouvir administração da Galp e ministro do Ambiente

Foto: Lusa

O grupo parlamentar do PS anunciou esta tarde que pediu a audição parlamentar do conselho de administração da Galp, da presidente da Câmara de Matosinhos e do ministro do Ambiente sobre o anunciado encerramento da refinaria nesta localidade.