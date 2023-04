Fenprof adverte que greve aos exames e avaliações finais estão em cima da mesa

Foto: Fernando Veludo/Lusa

A Fenprof insiste que todos os cenários estão em cima da mesa, incluindo a greve aos exames e às avaliações finais. Depois da reunião de quinta-feira entre Ministério da Educação e sindicatos de professores ter terminado novamente sem acordo, o secretário-geral Mário Nogueira lamentou a falta de propostas concretas do Governo e fala em zero soluções incluindo sobre a contagem do tempo de serviço.