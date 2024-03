Fenprof mantém greve de docentes e ameaça Governo com "forte oposição"

"Em convergência com as outras oito associações sindicais serão mantidas as greves às horas extraordinárias, ao sobretrabalho e a todas as atividades integradas na componente não letiva de estabelecimento", anunciou hoje Mário Nogueira, secretário-geral da Fenprof, no final da reunião do secretariado nacional.

Os professores têm a decorrer desde o início do ano letivo uma greve como forma de protesto às horas a mais que fazem semanalmente, explicou o líder da federação que recentemente divulgou um inquérito nacional que revelava que os docentes trabalhavam, em média, mais de 50 horas por semana.

