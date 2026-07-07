"Fernando Alexandre é o culpado" dos problemas com exames nacionais, afirma Missão Escola Pública

Cristina Mota fala de uma “digitalização apressada” que não parou mesmo com outros casos de problemas verificados com o processo de digitalização das provas.A culpa? É endereçada diretamente ao ministro da Educação.A porta-voz do movimento insiste que se deve saber qual a empresa que está com este processo, algo que o ministro se recusou a revelar, diz.mas que é necessária.e que motivou a que o acesso fosse suspenso, avisando que está “em manutenção”. A responsável quer saber exatamente qual foi o problema, porque isso pode significar acesso ilegítimo a dados de alunos e professores e a reservas quanto à quebra de segurança.Devido aos problemas técnicos identificados logo nos primeiros dias, oOs professores terão agora até 14 de julho para classificar as provas, em vez de dia 10, e os resultados serão afixados a 17 de julho, em vez de 14 de julho.A segunda fase dos exames finais nacionais do ensino secundário, que deveria começar a 16 de julho, arranca apenas a 20 de julho e termina a 24 de julho, em vez de 22 de julho.