Fernando Araújo será anunciado como CEO do SNS

Antes do anúncio, o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, reúne-se com o médico Fernando Araújo, o nome apontado para diretor executivo.Manuel Pizarro tinha afirmado que o nome do diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde deveria ser anunciado ainda esta semana, aguardando apenas a publicação em Diário da República da regulamentação.O médico Fernando Araújo é o atual presidente do Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, desde 2019.Sobre as responsabilidades da nova entidade, o ministro já explicou que terá a cargo as “operações de natureza operacional e técnica”.





O Professor Doutor Fernando Araújo foi diretor do serviço de Imuno-hemoterapia e do Centro de Medicina Laboratorial, do Centro Hospitalar Universitário São João.



Possui a Pós-graduação em Gestão pela Universidade Católica do Porto e Doutoramento pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.



Foi Presidente da Direção do Colégio da Especialidade de Imuno-hemoterapia da Ordem dos Médicos e Membro da Direção da Competência de Gestão de Serviços de Saúde da Ordem dos Médicos.



Foi Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte e Secretário de Estado Adjunto e da Saúde do XX Governo Constitucional.



Atualmente, é presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário São João e Professor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.