Fernando Medina renuncia ao cargo de vereador na Câmara de Lisboa

"Venho por este meio formalizar a minha renúncia ao cargo de vereador no próximo executivo camarário. Foi uma resolução ponderada, escutando e ouvindo a opinião de várias pessoas ao longo da última semana, mas no fim foi o que teria de ser sempre. Uma decisão individual", lê-se numa carta dirigida ao presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, José Maximiano Leitão, com a data de hoje, a que a Lusa teve acesso.

Nas eleições autárquicas de 26 de setembro, o social-democrata Carlos Moedas foi eleito presidente da Câmara Municipal de Lisboa pela coligação "Novos Tempos" (PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança), que conseguiu 34,25% dos votos, retirando a autarquia ao PS, que liderou o executivo da capital nos últimos 14 anos.