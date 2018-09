Partilhar o artigo Fernando Pinto garante que VEM "não foi aposta boa" mas trabalhou com transparência Imprimir o artigo Fernando Pinto garante que VEM "não foi aposta boa" mas trabalhou com transparência Enviar por email o artigo Fernando Pinto garante que VEM "não foi aposta boa" mas trabalhou com transparência Aumentar a fonte do artigo Fernando Pinto garante que VEM "não foi aposta boa" mas trabalhou com transparência Diminuir a fonte do artigo Fernando Pinto garante que VEM "não foi aposta boa" mas trabalhou com transparência Ouvir o artigo Fernando Pinto garante que VEM "não foi aposta boa" mas trabalhou com transparência