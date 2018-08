Ferro Rodrigues diz que AR não criará obstáculos à reconstrução de Monchique

Ferro Rodrigues aproveitou para manifestar a solidariedade da Assembleia da República para com "as populações e todos os que sofreram perdas com o incêndio".



Agradeceu ainda a "todos os que combateram o fogo e conseguiram salvar bens e pessoas".



Declarou, por fim, que "não será pela Assembleia da República que haverá qualquer obstáculo a que o Governo seja rápido nas respostas no terreno".