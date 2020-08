Ferro Rodrigues recorda Skapinakis como um "dos nomes maiores da pintura"

", explicita o presidente do parlamento através de uma nota enviada à agência Lusa, acrescentando que "foi com tristeza" que recebeu a notícia da morte do pintor.O pintor Nikias Skapinakis, que marcou mais de seis décadas da arte portuguesa contemporânea e fez o "Retrato dos Críticos", morreu em Lisboa, aos 89 anos, anunciou a Galeria Fernando Santos, que representa o artista.Na nota enviada, Ferro Rodrigues considera que "".Skapinakis era também um "antifascista desde a juventude, Nikias Skapinakis militou no MUD Juvenil, tendo sido candidato da Oposição Democrática nas eleições para a Assembleia Nacional, em 1957 e em 1961".A obra de Nikias inclui a "pintura `Paisagem-Bandeira Portuguesa`, alusiva à Bandeira Nacional e integrada nas Comemorações do Centenário da República (2010), exposta no Parlamento", lembra Ferro Rodrigues.De ascendência grega, Skapinakis nasceu em Lisboa, em 1931, frequentou o curso de Arquitetura, que abandonaria para se dedicar totalmente à pintura, que assumiu como "vocação, ofício e reflexão", como escreveu a historiadora de arte Raquel Henriques da Silva.

No passado mês de julho, a Galeria Fernando Santos, no Porto, inaugurou uma exposição de obras inéditas de Nikias Skapinakis, sobre o tema da paisagem, com o lançamento do livro "Nikias Skapinakis - paisagens (landscapes)", de Bernardo Pinto de Almeida, numa edição conjunta com a Documenta.