Fesap junta-se à Frente Comum e anuncia greve para 12 de novembro

O anúncio foi feito pelo dirigente da Fesap, José Abraão, à saída da negociação suplementar, em Lisboa, com a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, que manteve a proposta de atualização salarial nos 0,9%, em linha com a inflação, para 2022.







"Vamos emitir um pré-aviso de greve próprio que há-de coincidir com o dia 12, não só abrangendo os trabalhadores da administração pública, mas também todos os trabalhadores das IPSS (Instituições Particulares de Solidariedade Social) e Misericórdias", anunciou o sindicalista.



Segundo José Abraão, sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), a ministra apenas avançou com um projeto "que altera alguns aspetos de atribuição do suplemento de penosidade e insalubridade, mas pouco".