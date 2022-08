Festa polémica em Lisboa. Ministério Público confirma investigação ao caso

A Procuradoria revelou à RTP que foi instaurado um inquérito no Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa com base em várias denúncias.



O PS e o Livre já tinham para as autoridades uma queixa anónima, alegadamente de um funcionário da autarquia, contra o vereador Ângelo Pereira, do PSD, que permitiu o evento.