Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica arranca hoje no Porto

FITEI/Facebook

Do trauma à cura. Começa hoje a edição 45 do Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica. O arranque dá-se no Porto, mas ao longo dos próximos 12 dias há espetáculos para ver também Matosinhos, Vila Nova de Gaia e Viana do Castelo.