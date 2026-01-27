Figueira da Foz. Rebocador norueguês deverá remover cargueiro esta noite

Vinte e quatro horas e várias tentativas depois, encontrou-se solução para o cargueiro à deriva na Figueira da Foz. Um rebocador de origem norueguesa deverá chegar esta noite ao local para fazer a remoção.





Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional informou que o rebocador deverá chegar junto do Eikborg pelas 23h00, numa altura em que o cargueiro se encontra a 22 milhas náuticas (cerca de 40 quilómetros) da costa portuguesa, acompanhado pelo navio de patrulha oceânica Figueira da Foz.







O vice-presidente da Comunidade Portuária da Figueira da Foz disse, por sua vez, que o rebocador deverá chegar ao local onde se encontra o cargueiro pelas 2h00 de quarta-feira.



O armador e o dono da carga irão pagar o serviço, que Paulo Mariano descreveu como “complicadíssimo”, acrescentando que ronda os 350 mil euros por dia. “Neste momento já estão a pagar. O navio já está à ordem, apesar de [o rebocador] ainda não ter chegado”.



“Isto vai demorar vários dias e o que é incrível é que todos os portos nacionais com condições para receber este navio em reboque – que são vários - recusaram todos a entrada do navio”, adiantou aos jornalistas.



“O navio vai ter de ser rebocado para um porto de Espanha que eu presumo (…) que seja na baía de Vigo”.



O cargueiro Eikborg ficou na segunda-feira à deriva à saída da barra da Figueira da Foz, correndo o risco de naufragar, depois de ter perdido o leme, alegadamente por ter batido no fundo devido à acumulação de areias.





A tripulação do navio continua “a tentar manter o navio à tona da água, porque não têm leme”, afirmou esta manhã o vice-presidente da Comunidade Portuária da Figueira da Foz.



“Com este mar mau, com esta tempestade que está aí, eles, coitados, estão neste momento há 26 horas sem dormir, com condições horríveis dentro do navio”, acrescentou.







Segundo Paulo Salvado Pires, da Capitania do Porto da Figueira da Foz, disse em entrevista à RTP que o navio navega neste momento a cerca de dois nós e que "não há registo de quaisquer anomalias adicionais".

Em comunicado, a Marinha Portuguesa e a Autoridade Marítima Nacional disseram esta terça-feira continuar “a acompanhar e a apoiar o navio-cargueiro que sofreu uma avaria no leme durante o dia de ontem”.



Paulo Mariano explicou que houve um contacto na segunda-feira “com a agência que representa o navio no porto da Figueira da Foz”, que por sua vez “entrou em contacto” com o armador e o carregador, que “durante esta noite conseguiram chegar a bom porto nas negociações com um rebocador de bandeira norueguesa”.